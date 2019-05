Baldurs Gate 3 – Metadaten verraten Entwicklung?

Die Larian Studios haben erst gestern ein geheimnisvolles Bild veröffentlicht, dass ganz klar aber die Zahl drei repräsentieren soll. Jetzt kann man natürlich munkeln und raten was es sein könnte, doch die Metadaten der Website könnten es bereits verraten haben.

Auf Twitter und im Forum ResetEra haben sich nun einige Gamer und Fans das besagte Logo bzw. Teaser-Bild genauer angeschaut und folgenden Hinweis dort gefunden.

Dort steht in der Beschreibung: „Baldurs Gate 3 Logo Retouched“ Öffnen man dann besagtes Bild in einem Texteditor tauchen die folgenden Worte auf: „2019 Wizards of the Coast. All rights reserved. Baldur’s Gate” und „Gather Your Party.“

Wir gehen an dieser Stelle stark davon aus, dass schon in zwei Wochen, pünktlich zur E3 2019, eine Ankündigung zu Baldurs Gate 3 folgen wird.