Batman Arkham Insurgency – Ist das der Name von Batmans nächsten Spiel?

Nachdem Rocksteady verkündet hat, dass sie keine Batman-Titel mehr entwickeln werden, zumindest in absehbarer Zukunft, war die Luft zunächst einmal raus. Allerdings hat das nie bedeutet, dass Warner Brothers mit Batman abgeschlossen hat, schon gar nicht mit der Arkham-Reihe.

Neuesten Gerüchten zu folge, wird das nächste Spiel auf den Namen Batman Arkham Insurgency hören und drei Jahre nach den Ereignissen von Batman Arkham Origins spielen. Verantwortlich für diese Gerüchtewelle rund um Batman Arkham Insurgency ist ein Reddit-Eintrag, eines angeblichen Mitarbeiters von Warner Brothers Montreal.

Es könnte, so der angebliche Insider, sein, dass Batman Arkham Insurgency sich ein Vorbild an Spielen wie Dishonored nehmen wird. Es soll den Spielern erlauben die Probleme so anzugehen, wie sie es wollen.

Der Leaker will zudem erfahren haben, dass es ein Wiedersehen mit dem Joker geben wird, der ja bekanntlich in fast jedem Arkham-Teil die eine oder andere Rolle gespielt hat. Batmans Hauptwidersacher wird der Joker aber wohl nicht werden. Der Court of Owls, bekannt aus den Comics, soll diesen Platz einnehmen.

Der Court of Owls ist vergleichbar mit den Illuminati und besteht aus den reichesten Mitbürgern von Gotham und ist zudem noch eine Organisation von Assassinen. Weitere Feinde sollen sein: Maxie Zeus, Dollmaker, Killer Moth, Blockbuster, Ventriloquist, Dusan al Ghul, Tweedledum, Tweedledee and Mad Monk, der Riddler (und seine Trophäenjagd), Anarky und zu guter Letzt Two Face. Mit diesen vielen Feinden sollen auch die Bosskämpfe wieder ein Comeback feiern, die in Arkham Knight eher durch Abwesenheit geglänzt haben.

Sollte der Insider recht behalten, könnte es sehr wohl sein, dass Batman nicht alleine auf Verbrecherjagt gehen wird. Laut Gerüchten könnte Robin ebenfalls mit von der Partie sein, dieses Mal aber als komplett spielbarer Charakter.

Und ob wohl es in Batman Arkham Insurgency noch das Batmobil geben soll, wird es den Tank-Mode aber wohl nicht mehr geben. Abschließend soll auch das Kampfsystem überarbeitet worden sein, was entweder richtig gut wird oder aber eine komplette Katastrophe bedeuten könnte. Wie immer raten wir euch, diese Informationen mit einer gehörigen Portion Skepsis zu genießen.

