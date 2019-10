Batman Arkham Legacy – Neue Gerüchte tauchen auf

Immer wieder gibt es neue Gerüchte, wie wohl das neue Spiel von Warner Bros. heißen wird. Jeder Fan erwartet nun fast schon einen neuen Batman: Arkham–Ableger und neue Gerüchte liefern wieder mehr Material für die brodelnde Gerüchteküche.

Aktuell soll Warner Bros. Games Montreal an Batman: Arkham Legacy werkeln, wie Sabi via Twitter schrieb. Sabi hat bereits in der Vergangenheit viele Triple A-Titel angeteasert und letztlich damit recht behalten.

Batman: Arkham Legacy soll euch laut Sabi in die Lage versetzen mehrere Mitglieder der Bat-Familie spielen zu können. Natürlich handelt es sich auch hierbei „nur“ um Gerüchte, da sich Warner Brothers selbst noch nicht dazu geäußert hat.