Batman – Kein neues Arkham-Spiel geplant

Warner Brothers hat mit der Batman: Arkham-Reihe viele Millionen Dollar verdienen können und hat „nebenbei“ die besten Spiele zu einem Comic veröffentlicht.

Kaum vorstellbar, aber aktuell scheint zumindest für Warner Brothers das Thema Batman: Arkham gegessen zu sein. Es war der US-Amerikanische Synchronsprecher Kevin Conroy – der Batman jedes Mal seine Stimme geliehen hat – der auf der Nashvill Wiszard World Comic Con erklärte, dass es vorerst keine neuen Spiele der Reihe geben wird.

Conroy sagte: „Wisst ihr, ich kann es nicht glauben, dass sie kein Neues machen aber so ist es. Ist das nicht unglaublich? Sie haben buchstäblich Milliarden Dollar mit diesen Spielen gemacht. Aber nein, es gibt keine Pläne für ein weiteres Spiel. Sorry.“

Dies ist natürlich nur der aktuelle Wissensstand von Conroy. Es könnte sehr wohl möglich sein, dass es noch ein neues Spiel der Reihe geben wird. Nur wann, dass ist die Frage.

