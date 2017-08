Batman The Enemy Within – Der Trailer zur ersten Episoden

Telltale Games bringt den dunklen Ritter zurück und schickt uns zurück nach Gotham. Dieses Mal muss sich Bruce Wayne dem Riddler stellen, der dieses Mal mehr als nur Rätsel stellt.

In der ersten Episode, von Batman: The Enemy Within wird sich Batman dem Riddler stellen müssen. Episode 1 der zweiten Season hört auf den Namen The Enigma und erscheint am 08. August. Als wäre der Riddler und dessen kranke Rätsel nicht schlimm genug, gesellt sich in Episode zwei noch der Joker dem Reigen hinzu.

Die Welten zwischen Bruce Wayne und Batman verschwimmen in Batman: The Enemy Within immer weiter, denn letztlich ist das nicht die einzige Herausforderung, der sich Mann und Fledermaus stellen muss.

Einen neuen Trailer zu Batman: The Enemy Within zeigt wie düster schon die erste Episode des Spiels ist: