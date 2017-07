Batman The Enemy Within – Zweite Staffel der Telltale-Reihe?

Nachdem sich Entwickler Telltale auch an Batman versucht hat, waren die Gamer zunächst hin- und hergerissen, konnten sich dann aber schnell für den dunkeln Ritter aus Gotham begeistern. Allerdings ist es bislang nur bei einer Staffel geblieben.

Nun gibt es erste Hinweise, dass Telltale eventuell, noch immer mit einer gehörigen Portion Vorsicht zu genießen, eine weitere Season zu Batman plant. Erste Hinweisen nach könnte die zweite Staffel auf den Namen Batman: The Enemy Within hören. Gefunden wurde dieser Eintrag im Neu Seeländischen Pendant zur USK genannt Film & Movie Labelling Body. Dort wird von einem Season Pass zu Batman: The Enemy Within gesprochen.

Damit könnte Telltale die zweite Staffel einläuten und auf der gamescom eine zweite Staffel ankündigen. Passend dazu gab es erst kürzlich Gerüchte zu einem zweiten Teil von The Wolf Among Us ebenfalls aus dem Hause Telltale.

