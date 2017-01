Battlefield 1 – Das erwartet den Shooter in Zukunft

Das Jahr 2017 ist noch jung und noch ist nicht allen klar in welche Richtung es sich entwickeln wird. Auch Battlefield 1-Gamer wollen wissen was die Zukunft für den Shooter aus dem Hause DICE bereithält. Die Spieleschmiede hat es nun verraten.

Auf der offiziellen Website hat man nun einen Blick in die Zukunft von Battlefield 1 geworfen und dabei die folgenden Pläne enthüllt. Dort heißt es: „Wir freuen uns, dass euch die offiziellen eigenen Spiele gefallen, die selbstverständlich weitergehen werden. Vielleicht habt ihr ja schon Panzer-Kill angetestet, einen fahrzeugfreundlichen Eroberungsmodus ohne lästige Späher. Am 18. Januar gehen wir mit „Ausbluten“ live. Dabei handelt es sich um eine eigene Version von Rush, in der gefallene Soldaten schneller respawnen und die Gesundheitsregeneration deaktiviert ist.“

„Im Februar erscheint dann ein neues Update für Battlefield 1, das Gameplay-Verbesserungen enthalten wird, die auf eurem Feedback und unserem permanenten Testing basieren. Weitere Details und die vollständigen Update-Notizen erscheinen in Kürze.“

Zur neuen Erweiterung, die den Namen „They Shall Not Pass“ trägt schrieb man: „They Shall Not Pass ist die erste Battlefield 1-Erweiterung, die im März erscheinen wird. In obigem Bild seht ihr die Design-Vision, die DICE für eine der vier Karten der Erweiterung hatte. Bleibt dran, um weitere Informationen über Karten, das Gameplay und andere Inhalte von They Shall Not Pass zu erhalten – wir haben noch eine Menge Infos in petto.“