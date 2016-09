Battlefield 1 – Das sagt die USK

Electronic Arts gibt heute bekannt, dass Battlefield 1 von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ab 16 Jahren freigegeben wurde. Der Multiplayer-Shooter wird weltweit ab dem 21. Oktober 2016 für Xbox One, PlayStation 4, und PC komplett lokalisiert, ungeschnitten und inhaltsgleich mit der PEGI 18-Version im Handel erscheinen.

Battlefield 1 erscheint weltweit am 21. Oktober 2016 für Xbox One, PS4 und PC. Vorbesteller der Early Enlister Deluxe Edition können schon am 18. Oktober 2016 starten. Mitglieder von EA Access und Origin Access können Battlefield 1 noch früher spielen: Im Rahmen einer Play First Trial können Abonnenten schon ab dem 13. Oktober 2016 auf Xbox One und PC spielen.

EA Access-Mitglieder auf Xbox One erhalten zudem 10 Prozent Rabatt, wenn sie eine digitale Version des Spiels auf Xbox Live kaufen. Origin Access-Mitglieder (PC) erhalten ebenfalls 10 Prozent Rabatt, wenn sie das Spiel über Origin kaufen.

Quelle: Pressemeldung