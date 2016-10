Battlefield 1 – Das steckte im letzten Update

Der gestrige Patch von Battlefield 1 hat einige Fixes mit sich gebracht, darunter auch für die Konsolen, wie DICE im offiziellen Battlfield 1-Forum nun verriet.

Wer beispielsweise einen Fehler bei der Story-Mission „Through Mud and Blood“ hatte, bei dem die Ziele der Story nicht angezeigt wurden, darf sich freuen, denn das gehört nun der Geschichte an. Xbox One Gamer dürfen sich zudem darüber freuen, dass die Hundemarke mit Namen „Tranch Raider“ endlich freischaltbar ist.

Alle weiteren Verbesserungen und Fixes könnt ihr im Change Log von DICE in Erfahrung bringen, die im Forum eine Ausführliche Liste veröffentlicht haben.

