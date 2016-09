Battlefield 1 – Eine sehr erfolgreiche Beta

13.2 Millionen Spieler stürzten sich auf Xbox One, PC und PlayStation 4 in hitzige Gefechte im Wüstensand und machten damit die offene Beta zur erfolgreichsten in der Geschichte von Electronic Arts.

Während der Betaphase von Battlefield 1, die vom 31. August bis zum 8. September lief, wurden insgesamt rund 62 Millionen Kontrahenten vom Pferd aus besiegt und knapp 29 Millionen Gegner mussten sich im Nahkampf geschlagen geben. Der Sturmsoldat und der Späher lieferten sich dabei ein Kopf-an-Kopf Rennen um die Wahl zur beliebtesten Klasse: 30 Prozent der teilnehmenden Spieler entschieden sich für den Sturmsoldaten, der Späher war mit 28 Prozent annähernd beliebt. In der Rolle des Versorgungssoldaten kämpfte ein gutes Fünftel aller Beta-Teilnehmer. Die restlichen Spieler wagten sich als Sanitäter, Piloten, Panzerfahrer oder berittene Einheit in die Wüste Sinai.

Trotz der Verhaltenheit in der Klassenwahl in Battlefield 1 als Panzerfahrer oder Kavallerie zeigt die angehängte Infografik: Der Hieb mit Stachelkeule, Spaten und Beil wurde 28.9 Millionen Mal erfolgreich ausgeführt, während mit dem gigantischen Panzerzug 12 Millionen gegnerische Soldaten ausgeschaltet wurden. Die neue Eliteklasse des Panzerjägers sorgte ebenfalls für jede Menge Verwüstung und hat sich damit den Titel der Eliteklasse mit der größten zerstörerischen Kraft der Beta verdient.

