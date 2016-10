Battlefield 1 – Kommt bald das Russische Reich?

Nach dem Launch von Battlefield 1 hat man einige der wichtigsten Fraktionen im Ersten Weltkrieg vermisst. So sind die Franzosen derzeit noch nicht in Battlfield 1 verfügbar, was sich durch einen DLC aber ändern wird. Jetzt scheint klar zu sein, wer nach den Franzosen ins Kampfgeschehen eingreifen wird.

Laut neuesten Gerüchten, soll das Russische Reich im zweiten DLC zu Battlefield 1 das Schlachtfeld betreten. Informationen zu diesem Inhalt gibt bislang keine. Klar ist nur, dass er ebenfalls Teil des Premium Passes sein wird, der im März 2017 mit der Erweiterung „They Shall Not Pass“ seinen ersten Content abliefern wird.

Der Premium Pass beinhaltet neben neuen Erweiterungen, auch neue Maps, Spielmodi und Operationen, sowie 14 Battlfield 1 Battlepacks und ebenso viele Erkennungsmarken, die während der Laufzeit des Premium Passes ausgegeben werden.

Battlefield 1 ist seit dem 21. Oktober 2016 erhältlich.

