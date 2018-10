Battlefield 5 – DICE veröffentlicht neuen Story-Trailer

Mit Battlefield 5 möchten DICE und EA viele Neuerungen in die Franchise bringen, doch anders als beispielsweise Call of Duty, wird es in Battlefield 5 noch einen Singleplayer-Modus geben.

Im neuen Video möchte DICE die Fans und Freunde von Battlefield 5 direkt ansprechen. Das will das Studio mit puren Emotionen schaffen. Wie schon in Battlefield 4 wird auch in Battlefield 5 die Story in verschiedene Episoden erzählt, jede erzählt eine andere Geschichte von anderen Charakteren.

Was euch ungefähr erwarten wird, zeigt euch das nachfolgende Video zu Battlefield 5. Battlefield 5 erscheint am 20. November 2018.