Battlefield 5 – Firestorm kommt im nächsten Jahr

Schon von Beginn an hat Entwickler DICE gesagt, dass der Battle Royal-Modus von Battlefield 5 noch länger auf sich warten lassen wird. Jetzt verrät das Studio endlich auch ungefähr den Zeitrahmen für die wartenden Fans.

Der Battle Royal-Modus in Battlefield 5 wird auf den Namen Firestorm hören und im März 2019 erscheinen. Der neue Modus soll zeitgleich mit Tides of War Chapter 3: Trial by Fire erscheinen. Dieses Update wird nicht nur den Firestorm Modus enthalten, sondern auch eine neue Map, angesiedelt in Griechenland.

Battlefield 5 erscheint am 20. November 2018.