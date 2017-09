Battlefield 1 – Der Russland-DLC hat endlich einen Termin

Der Krieg von Battlefield 1 ist längst noch nicht entschieden. Nachdem die letzte Erweiterung bei den Battlefield 1-Gamern sehr gut aufgenommen wurde, ist es endlich Zeit den Termin für die nächste Erweiterung zu verraten.

Die Battlefield 1-Erweiterung „In the name of the Tsar“ (Im Namen des Zaren), wird laut EA’s offiziellen Blogeintrag am 19. September erscheinen. Wer den Premium Pass sein Eigen nennt, darf bereits am 05. September den DLC genießen.

Im Namen des Zaren enthält sechs neue Maps, neue Waffen, Fahrzeuge und wird die ersten weiblichen Soldaten im Multiplayer von Battlefield 1 ins Spiel bringen.