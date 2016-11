Battlefront statt Battlefield, sagt EA

Macht EA aus Battlefield jetzt eine jährliche Franchise? Wird es das gleiche Schicksal wie Call of Duty ereilen? Nein, sagt EA nun in einem Gespräch während einer Konferenz in London. Jetzt liegt der Fokus erst einmal auf Lichtschwertern.

Es war EA CFO Blake Jorgensen der sagte, dass in den nächsten Jahren kein neues Battlefield erscheinen wird. Er selbst sagte: „Es wird für die nächsten Jahre kein neues Battlefield geben. Im nächsten Jahr haben wir Battlefront, das Star Wars-Spiel.“

Battlefront hatte keinen leichten Start, da es gerade für Fans der alten Teile zu wenig bot und auch spielerisch alles andere als tiefgründig war. Aber diese Kritik scheint sich EA zu Herzen genommen zu haben: „Wir nehmen uns die Kritik zu Herzen, während wir das nächste Spiel entwickeln und wir versuchen alle Probleme darin zu beheben.“

Natürlich wird auch das neue Battlefront Inhalte der neuen Filme, wie den demnächst in die Kinos kommenden Titel Star Wars: Rouge One, beinhalten: „Es scheint kein Abfallen in der Begeisterung der Star Wars-Welt zu geben. Offensichtlich erscheint demnächst ein neuer Film und die Leute freuen sich sehr darauf. Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr ein sehr viel größeres, aufregenderes Battlefront den Kunden bieten zu können.“

Bleibt abzuwarten ob das neue Battlefront wirklich die Versprechen halten kann. Wird es beispielsweise Weltraum-Gefechte geben, die zusammen mit dem Kampf auf der Erde ausgetragen werden? Man darf gespannt sein.

