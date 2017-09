Bethesda – Doch kein neues Spiel für 2017?

Gestern erst gab es eine Meldung, die alle Bethesda-Fans hat aufhören lassen. Bethesda CEO Pete Hines verkündete, dass es noch ein unangekündigtes Spiel gibt, dass noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Natürlich hat diese Meldung via Twitter große Wellen geschlagen, bis sich schließlich Pete Hines selbst noch einmal zu Wort gemeldet hat. Dort klangen seine Worte aber alles andere als gleich oder gar ermutigend.

Er schrieb via Twitter: „Hatte wohl eine Gehirnerschütterung durch die Trachtprügel, die ich online genommen habe und habe nur gebrabbelt. Ignoriert es.“

Nun gibt es mindestens zweierlei Möglichkeiten warum Hines so reagiert hat. Zum einen: das neue Spiel schafft es in diesem Jahr noch nicht auf den Markt. Oder es gibt diesen ominösen Titel tatsächlich nicht, und er hatte etwas zu viel Spaß.

I probably just had a concussion from the beating I took online and was rambling. Ignore.

— Pete Hines (@DCDeacon) September 6, 2017