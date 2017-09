Bethesda – Ein neues Spiel ist derzeit noch unangekündigt

Immer wieder einmal haben Entwickler noch eine kleine Überraschung geplant. Im Fall von Bethesda ist es sogar ein weiteres Spiel, über das sie bisher nicht gesprochen haben.

Pete Hines von Bethesda hat in einem Interview verraten, dass Bethesda noch ein neues Spiel für 2017 in der Hinterhand hat. Auf die Frage hin was es sei, behielt Hines natürlich weiterhin sein Pokerface und verriet es nicht.

Auch die Frage ob es sich dabei um eine neue IP oder eine bekannte Franchise handelte, wollte er nicht beantworten. Klar ist aber, dass Bethesda über dieses Spiel noch nicht geredet hat. Das sollte sich allerdings bald ändern, denn das Jahr 2017 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen.

According to an interview by @teksyndicate , Bethesda still has one unannounced game releasing THIS year. What do you think it is? pic.twitter.com/E0pXwq9ISV

— Matty (@G27Status) September 6, 2017