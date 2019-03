Bethesda – Erster Teaser für die E3 2019 online

Im Juni 2019 ist es einmal mehr so weit: Die Welt versammelt sich in LA, um dort Videospiele zu feiern aber vor allem die Neuigkeiten aus der Industrie vorzustellen und anzukündigen.

Auch Bethesda ist 2019 wieder Teil der E3 2019 und hat schon einen ersten Teaser, in Form eines Tweets, veröffentlicht. Darin möchte Bethesda auf den 09. Juni 2019 hinweisen und hat dafür ein kleines GIF veröffentlicht.

Darauf zu sehen ist natürlich der Hashtag BE319 und einige Charaktere aus dem Hause Bethesda. Wir erwarten von der E3 2019, genauer gesagt, von Bethesda dort, dass sie unter anderem Doom Eternal im Detail zeigen, mehr zu The Elder Scrolls 6, Starfield, Fallout 76 und dem neuen Werk aus dem Hause Arkane Software.

Zudem dürfte es wohl noch die eine oder andere Überraschung geben. Bleibt zu hoffen, dass Bethesda durch Fallout 76 viel gelernt hat und dieses Modell nicht auch auf andere Games anwenden will.

Start speculating! Refresh @WalmartCanada. Most importantly… save the date! #BE3 is coming on Sunday, June 9th (5:30 PM PT).

More details — including registration — are coming soon. Can't attend? We will be streaming the whole thing live! #E3 https://t.co/6No81maSXz pic.twitter.com/EIMQjznqsT

— Bethesda (@bethesda) March 18, 2019