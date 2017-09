Bethesda – Es gibt doch ein neues Spiel für dieses Jahr?

Verwirrung – Substantiv [die]: ein chaotischer Zustand, in dem keine klaren Verhältnisse herrschen.

Nein, wir wollen euch keinen Auszug aus dem Duden als News verkaufen, sondern lediglich den aktuellen Zustand von Bethesdas PR-Maßnahmen von CEO Pete Hines aufzeigen. Vor einigen Tagen hat dieser bekanntgegeben, dass es noch ein Spiel geben wird, welches 2017 erscheinen wird, bislang aber komplett unangekündigt ist.

Wenige Stunden später folgte ein Tweet, der besagte, dass man es ruhig ignorieren könne. Jetzt, sieht die Sache aber schon wieder anders aus. Vor Kurzem twitterte Hines, dass es sehr wohl wusste, worüber er sprach und es – der Twitter-Eintrag mit dem Aufruf zum Ignorieren, lediglich ein Scherz gewesen sei.

Demnach – und sei es nur um etwas Logik in diesen Wirrwarr aus Gedankengängen zu schaffen – hat Bethesda tatsächlich noch einen Titel, der noch 2017 erscheinen soll. Allerdings wird es wohl kein großes Spiel sein, da sonst die PR-Maschinen bereits auf Hochtouren laufen würden.

I'm positive I knew what I was saying in the interview. The tweet was a joke I was making to MrMatty

— Pete Hines (@DCDeacon) September 9, 2017