Bethesda neue Spiele in Arbeit

Entwickler Bethesda ist vor allem für Spiele wie Fallout oder The Elder Scrolls bekannt, doch das Studio möchte mehr, und wächst zudem weiter. Jetzt hat Bethesda bekanntgegeben, dass man gleich an mehreren neuen Titeln arbeitet.

Bethesda Executive Producer Todd Howard sprach im Interview mit Glixel, was das Unternehmen für die Zukunft plant und wohin die Reise geht: „Wir haben eine gute Anzahl an Projekten in Arbeit. Wir sind jetzt größer und wollen mehr Spiele veröffentlichen. Wir haben zwei große Projekte, die sehr klassisch zu dem stehen, was wir machen, nur größer.“

Bethesda hat nach Spielen wie Fallout Shelter auch den mobilen Markt für sich entdeckt und will dahingehend ebenfalls weiter entwickeln. Howard sagte dazu:

„Das Spiel, woran wir arbeiten, ist ganz anders als Fallout Shelter, einzigartig in seiner Art.“ Fallout Shelter ist unter anderem auch für Xbox One veröffentlicht worden, dank der Universal Windows Platform.

