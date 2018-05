Bethesda – Pete Hines freut sich auf die E3

In großen Schritten rückt sie näher, die E3 2018. Neben den Konsolenherstellern sind natürlich auch die Entwickler und Publisher in diesem Jahr in Los Angeles vertreten, darunter auch Bethesda.

Bethesda CEO Pete Hines freut sich schon einen Monat vor der Expo auf die Games und Fans und verriet via Twitter, dass es das wohl bisher größte Media Briefing für Bethesda überhaupt sein könnte – obwohl er sich dahingehend nicht sehr sicher war.

Kürzlich hat Bethesda zudem Aufmerksamkeit rund um einen eventuellen zweiten Teil von Rage gemacht, wobei es sich dabei bislang nur um Gerüchte und vieler Orts auch Wunschdenken handelt. Eventuell bringt die E3 2018 dahingehend Gewissheit.

#Bethesda Showcase is in one month. I’m starting to get excited. We have a lot to show you this year. Might be our longest E3 Showcase ever? Not sure, but it’s packed. #BE3 pic.twitter.com/Sga3R5sFpM

— Pete Hines (@DCDeacon) May 10, 2018