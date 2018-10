Bethesda – Starfield werden wir lieben?

Bethesda werkelt schon an Starfield und The Elder Scrolls 6; beide Spiele werden aber erst für die nächste Konsolengeneration erscheinen.

In einem kürzlichen Interview sprach Pete Hines über eben jene Titel, die zwar noch nicht gezeigt worden sind, doch sollen die Gamer sich darauf freuen, denn Bethesda will Dinge mit diesen Spielen machen, die Gamer lieben werden.

Pete Hines sagte: „Es ist nicht so, dass Fallout 76 in diesem und Starfield im nächsten Jahr erscheint, nur weil wir über zwei Spiele nach Fallout 76 geredet haben. Ich versuche wirklich hart die Erwartungen der Leute zu erfüllen.“

„Wäre es besser, wenn wir in einigen Jahren gesagt hätten: „Überraschung! Wir haben ein Spiel namens Starfield in Arbeit und es wird in X Monaten erscheinen.“ Holt tief Luft: es wird alles in Ordnung. Wir machen Dinge, die ihr wirklich lieben werdet.“

Es könnte sein, dass Starfield erst ab 2020 auf dem Radar der Gamer aktiv erscheinen wird.