Bethesda – Teasert zwei neue Projekte an

Bethesda hat schon diverse Titel veröffentlicht und auch schon angekündigt. Das nächste Spiel auf der Liste ist Prey, dass im Mai erscheinen wird. Für die E3 2017 hat Bethesda aber noch zwei Überraschungen im Gepäck.

Derzeit verschickt Bethesda E3-Einladungen raus und hat dort ein Bild beigelegt. Darauf zu sehen ist Bethesdaland, der etwas andere Vergnügungspark. Dort könnt ihr bereits veröffentlichte und angekündigte Attraktionen wie The Elder Scrolls, Prey, Dishonored, Quake oder Fallout bewundern.

Zwei dieser Attraktionen befinden sich aber noch in Konstruktion und somit noch unbekannt. Enthüllt werden diese allem Anschein nach auf der E3 2017. Gerüchte besagen, dass es sich dabei um Wolfenstein: New Colossus und The Evil Within 2 handeln wird.