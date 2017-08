Bethesdas Game of Thrones – Neues Gerücht sorgt für Aufsehen

Es war vor rund sechs Jahren, als eine Fantasy-Welle über die Gaming- und TV-Landschaft hereinbrach. Filme, TV-Serien und Spiele haben sich diesem Thema verschrieben.

The Elder Scrolls V Skyrim war wohl das bekannteste Spiel dieses Genres zu dieser Zeit und eine TV-Show hat alle anderen verdrängt und ist bis zum heutigen Tag in aller Munde: Game of Thrones.

Schon auf den ersten Blick haben Skyrim und Game of Thrones viel gemeinsam und seien es nur die Drachen. Was aber, wenn Entwickler Bethesda ein Spiel rund um Game of Thrones kreieren würde?

So abwegig scheint dieser Gedanke nun nicht mehr zu sein. US Händler Target hat nun ein Game of Thrones Spiel von Bethesda gelistet, nur um es kurze Zeit später wieder zu entfernen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich dabei um ein Versehen gehandelt hat da der korrekte Wortlaut Bethesda’s Game of Thrones lautete.

Könnte es bald schon eine Ankündigung geben, die uns ein solches Spiel in unsere Konsolen bringt? Noch heißt es all diese Meldungen mit einer gehörigen Portion Skepsis zu genießen, da es bislang nur Gerüchte sind.