Beyond Good & Evil 2 – Erstellt euren eigenen Charakter

Über No Man’s Sky kann jeder seine ganz eigene Meinung haben, doch was dem Spiel anerkannt werden muss, ist das System dahinter. Unzählige Planeten warten darauf entdeckt zu werden. Ein System, dass aber nicht einzigartig ist. Ubisoft wird mit Beyond Good & Evil 2 ein ähnliches System anwenden.

Nachdem Ubisoft und Michel Ancel die Katze aus dem Sack ließ und Beyond Good & Evil 2 offiziell angekündigt hat, tauchen nun immer mehr Details zum Spiel auf. So werdet ihr in Beyond Good & Evil 2 beispielsweise einen eigenen Charakter erstellen, der entweder männlich oder weiblich sein kann.

Im ersten offiziellen Trailer zu Beyond Good & Evil 2 wurde dieser Spieler vom Affenmenschen Knox repräsentiert. Aber das ist erst der Anfang. Ähnlich wie bei No Man’s Sky wird es ganze Sonnensysteme geben, die ihr entdecken könnt. Die Planeten werden allerdings um ihre Sonne kreisen, was einen Tag- Nachtzyklus zur Folge hat.

Ancel sagte: „Es gibt ein simuliertes Universum, in dem alles ganz klassisch rotieren wird. Ändert man die Zeit, sieht man die Rotation. Sobald man weiß was ein Sonnenuntergang ist, weiß man, dass es eine Modifizierung der Farbe der Sonne ist, abhängig vom Winkel in der Atmosphäre. Es ist nur Logik. Tatsächlich kann man unterschiedliche Farben sehen.“

Wieder ähnlich zum Spiel von Hello Games werdet ihr auch in nahtlos vom Planeten in den Weltraum wechseln können, verspricht Ancel. Er geht mit Beyond Good & Evil 2 aber noch einige Schritte weiter:

„Städte wachsen allein und sie können zerstört werden oder sich mit anderen verbinden. Alles lebt und ist nicht gescripted. Selbst wir wissen nicht wirklich was sich auf einem Planeten befinden. Wir wissen, das sind Dinge aber nicht wo sie sind oder was genau sie sind.“

Obwohl die Sternensysteme zufallsbasierend entstehen ist die Geschichte des Spiels fest vorgeschrieben. „Ich würde sagen, es ist ein klassisches Adventure-System. Es ist einfach aber ihr werdet jede Menge Entscheidungsfreiheit haben, wie ihr Dinge löst. Es ist interessant sich ein Spiel vorzustellen, in dem man entscheiden kann dies oder jenes zu machen, während die Reihenfolge nicht sehr wichtig ist.“

Zeitgleich machte Ubisoft noch einmal klar, dass es sich bei Beyond Good & Evil 2 um ein Prequel handelt und es rund eine Generation vor der Geburt von Jade spielt. Eurer Charakter wird dabei von euch erstellt und übernommen, andere Charaktere werdet ihr aber nicht übernehmen können.

Anders als bei No Man’s Sky geht es in Beyond Good & Evil 2 aber nicht um Ressourcenbeschaffung, sondern um Entdeckungen und Abenteuer, die das Spielgeschehen bereichern und verbessern sollen.