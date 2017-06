Beyond Good and Evil 2 – Schon jetzt besser als No Man’s Sky

In den heiligen Hallen von Ubisoft werkelt man derzeit unter Hochdruck an Beyond Good and Evil 2, dass allerdings noch länger auf sich warten lässt. Diese Wartezeit wollte Creative Director Michel Ancel nutzen und erste Gameplay bzw. In-Engine Momente des Spiels zeigen.

Das Grundgerüst von Beyond Good & Evil 2 ist die Voyager-Engine, die nicht nur wunderschöne Grafiken zaubern kann, sondern Dinge ermöglicht, von denen andere Entwickler bisher nur träumen konnten – doch dazu später mehr.

Ancel begann die Vorführung von Beyond Good & Evil 2 mit einem Schiff, dass im weiteren Spielverlauf beispielsweise erworben werden kann. Dafür könnt ihr, mit dem Charakter eurer Wahl, im Fall des Videos war es der Affenjunge, Jobs und Quests annehmen, um Geld zu sparen.

Im Normalfall werdet ihr mit einem kleinen Schiff starten, das rund 20 Meter lang ist. Allerdings kann auch ein Mutterschiff für eure Crew gekauft werden, dass dann schnell 400 Meter Länge erreicht. Besagtes Mutterschiff kann das Startschiff aufnehmen, es muss also nicht verkauft oder zurückgelassen werden.

Kleinere Schiffe werden dann in Luft- bzw. Raumkämpfen eingesetzt werden können. Geschwindigkeit spielt dabei eine große Rolle. Es sieht schon erstaunlich aus, wenn Ancel das Schiff mit 20.000 Km/h über den Planeten rasen lässt. Das Schöne ist, dass es in Beyond Good & Evil 2 keine Ladezeiten geben wird. Alles wird eine nahtlose Erfahrung werden, verspricht Ancel. So könnt ihr mit eurem Schiff vom Planten starten und direkt in den Weltraum vordringen, um das dort das Sonnensystem zu verlassen oder andere Planeten anzufliegen.

Kehrt ihr dann zurück, kann es aber sein, dass sich der Planet stark verändert hat. Die Voyager-Engine ermöglicht ein sehr cooles Feature. Echtzeitveränderungen. Planeten werden in Beyond Good & Evil 2 von Meteoriten und Asteroiden getroffen. Das kann schnell das Antlitz eines Planeten verändern. Auch Städte können dadurch zerstört werden. Schlägt der Himmelskörper an einer ungefährlichen Stelle des Planeten ein, dann werden Sklaven losgeschickt, um die wertvollen Erze zu bergen.

Jeder Planet in Beyond Good & Evil 2 wird zudem unterschiedliche Biome vorweisen. Es gibt also nicht unbedingt nur einen Eisplanten oder eine Wüste. Wüsten und tropische Landstriche wechseln auf dem Planten selbst. Das Gute: alles, wirklich alles soll erkundbar sein.

Das Video, dass euch all diese Dinge zeigt, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wann genau Beyond Good & Evil 2 erscheint ist noch unklar.