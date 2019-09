Beyond Good & Evil 2 – Soll einen großen Einfluss auf neue Spiele haben

Im Jahre 2003 kam der erste Teil von Beyond Good and Evil auf den Markt und hat sofort die Herzen Weltweit erobern können. Mit Beyond Good and Evil 2 werkelt Ubisoft nun an einem Prequel dazu und hat hohe Erwartungen an das eigene Spiel.

Im Gespräch mit einer französischen Seite sprach Ubisoft CEO Yves Guillemot jetzt nicht nur über Beyond Good and Evil 2 gesprochen, sondern was der neue Standort für das Spiel und die Zukunft für andere Spiele bedeutet.

Guillemot sagte dazu: „Die Lebensqualität in dieser Region bringt das Beste in unsere Talente zum Vorschein. Montpellier ist ein sehr wichtiges Studio für uns. Unsere Teams arbeiten derzeit an Beyond Good and Evil 2, was höchstwahrscheinlich einen großen Einfluss auf neue Videospiele haben wird.“

Ob Ubisoft da nur eine sehr hohe Meinung von sich selbst hat, oder Beyond Good and Evil 2 tatsächlich so „wichtig“ wird.