Bigben erwirbt Test Drive-Marke

Pressemeldung – Bigben Interactive hat den Kauf der Rechte für Nutzung und Entwicklung der Test Drive-Marke von der Atari-Gruppe bekanntgegeben. Gleichzeitig wurden Pläne zur Entwicklung neuer Titel im Test Drive Unlimited-Franchise verkündet. Atari behält sämtliche Rechte für den Verkauf bereits erschienener Test Drive-Titel.

„Wir sind bezüglich der Qualität dieses Franchise, das seit vielen Jahren eine treue Fangemeinde hat, sehr zuversichtlich.“,so Alain Falc, CEO von Bigben Interactive. „Unsere Teams freuen sich darauf, mit dieser Lizenz, die ihren Wert bereits bewiesen hat, zu arbeiten. Test Drive Unlimited 2 allein hat sich 1,8 Millionen Mal verkauft.“, schließt er.

Mit der Test Drive-Marke erweitert Bigben erfolgreich sein Portfolio und bietet mit zusätzlichen Titeln wie WRC, TT Isle of Man, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, Outcast: Second Contact und 2Dark ein breites Spektrum an Videospielen für alle Plattformen an.