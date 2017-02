Bioware – Bis 2018 gibt es ein komplett neues Spiel

Bioware ist derzeit noch mit der Entwicklung von Mass Effect Andromeda beschäftigt, dem nächsten Ableger einer sehr beliebten Franchise. Allerdings ist das Studio längst mit den Arbeiten an einem neuen Projekt beschäftigt, dass es so angeblich noch nicht gab.

Bioware als auch EA bestätigen, dass das neue, noch namenlose Spiel, im April 2018 soll das neue Spiel schon auf die Welt losgelassen werden, und so sein, wie kein Bioware-Titel zuvor. EA selbst beschreibt das Spiel wie folgt:

„Am Ende des Fiskaljahres wird unser Bioware eine komplett neue IP abliefern. Auf einem neuen Blatt entworfen, mit neuen Konzepten, neuen Gameplay-Mechaniken und neuen Geschichten, in einem neuen Universum. Dieses Spiel hat das Potential, die Art zu verändern, wie Leute über Action-Spiele denken. Freunde zusammenbringen, auf einer ganz neuen Art und Weise. Wir freuen uns sehr auf die Zukunft dieser neuen Franchise und ihre Fähigkeit ein großes und globales Publikum anzusprechen.“

Was können wir diesem Statement also entnehmen? Es wird etwas Neues, also kein neues Star Wars-Spiel, kein Name den man bereits mit Bioware in Verbindung bringen würde. Es wird ein Action-Titel, mit einer Art Multiplayer oder Coop-Modus, eventuell sogar eine Art MMO. Letztlich liefert auch Aaryn Flynn von Bioware noch einige weitere Details:

„In den nächsten Monaten werden wir sehr viel mehr zu sagen haben, aber für den Augenblick möchte ich noch Folgendes hinzufügen: 2012 haben wir damit begonnen ein neues Universum zu erschaffen, mit neuen Charakteren, Geschichten und Gameplay. Unsere Ambitionen sind einfach: Nutze mehr als 20 Jahre Entwickler-Erfahrungen, um etwas Spaßiges und Neues zu erschaffen, damit ihr mit euren Freunden darin Spaß haben könnt.“

Damit könnten schon im Juni, pünktlich zur E3 2017, erste Informationen zum neuen Projekt bekanntgegeben werden.

