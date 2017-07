Bioware – Hudson übernimmt Bioware-Führung

Den Namen Aaryn Flynn verbinden viele Gamer unweigerlich mit Bioware, dem Studio, dass so viele große Titel in die Welt brachte. Allerdings hat Flynn nun für sich einen Entschluss gefasst, und vor das Studio Ende Juli bereits zu verlassen.

Flynn erklärte in einem offenen Brief an die Bioware-Fans, dass er direkt nach der Uni zum Studio ging und in dieser Zeit seine Kinder zur Welt kamen. Jetzt, nach etwas Selbstreflektierung, möchte Flynn nun allem Anschein nach mehr Zeit für die Familie aufwenden und den Veränderungen in seinem Leben mehr Zeit widmen.

Allerdings wird Bioware Edmonton nicht ohne Führung dastehen, dein ein alter Bekannter, wird die Rolle von Flynn übernehmen.

Casey Hudson wird den Posten von Flynn übernehmen. Hudson hat noch vor während der Entwicklung von Mass Effect Andromeda Bioware verlassen, kehrt jetzt aber wieder zurück. Flynn arbeitet Hudson bis Ende des Monats ein, bis er dann vollständig die Arbeiten übernehmen wird. Hudson und Flynn haben beide seit Star Wars: Knights of the Old Republic zusammengearbeitet und verstehen sich gut.

Flynn seinerseits freut sich nun die Position eines Bioware-Fans einnehmen zu können. Hudson sagte abschließend im Blog von Bioware: „Ich möchte meinem guten Freund Aaryn Flynn nur das Beste für seine Zukunft wünschen. Aaryn und ich haben seit den frühesten Tagen von Star Wars: Knights of the Old Republic zusammengearbeitet, und das Grundgerüst für Anthem zu legen. Wir haben viel zusammen erlebt und wir alle werden ihn im Studio vermissen.“

„Ich denke, ich spreche für alle die mit Aaryn gearbeitet haben – und für unsere Fans – wenn ich sage: Danke für Alles! Bioware bleibt ein besonderer Ort – voller talentierter Menschen und einer inspirierenden Energie. Wenn ich mir anschaue, wie groß die Fortschritte an Anthem sind, die Aaryn und das Team gemacht haben, und den anderen Projekten, dann glaube ich wirklich, dass wir unsere Beste Arbeit noch vor uns haben.“