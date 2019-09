Bioware – Neue Spiele sind noch super geheim

Bioware hat alles andere als eine gute Zeit. Viele Veteranen des Studios haben sich bereits verabschiedet und die letzten beiden Spiele waren alles andere nur nicht erfolgreich.

Allerdings werkelt Bioware schon unter Volldampf an Dragon Age 4, unter der Führung von Casey Hudson. Eben jener hat jetzt verraten, dass es sich dabei nicht um das einzige Projekt des Studios handelt. Hinter verschlossenen Türen werden geheime Dinge getan.

Hudson selbst schrieb: „Wir haben einige große Projekte in Arbeit. Ich wünschte nur, dass ich euch mehr darüber sagen könnte aber noch sind sie supergeheim. Was ich sagen kann ist aber, dass eines unserer Projekte von einem großen und wachsenden Team aus Edmonton bereits in der Vorproduktion geleitet wird. Von dem, was ich bereits sehen konnte, kann ich zudem sagen, dass der Dread Wolf sich erhebt.“

Damit hat er natürlich auf Dragon Age 4 angesprochen, das längst kein Geheimnis mehr ist. Ob es sich bei den anderen Projekten, die noch als „supergeheim“ klassifiziert sind, um bekannte Marken wie ein Mass Effect handelt oder neue IPs ist also reines Rätselraten zu diesem Zeitpunkt.

Habt ihr als Gamer noch Vertrauen in Bioware oder ist die Schirmherrschaft von EA und die letzten „Missgeschicke“ von Bioware mehr als katastrophal für euch?