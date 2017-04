Bioware – Stellt ihr E3 ein neues Projekt vor?

Erst gestern haben wir über Gerüchte bezüglich Bioware und einer Entwicklung eines neuen Teils von Knights of the Old Republic berichtet, heute steht das Studio, das für Mass Effect verantwortlich ist, erneut im Rampenlicht.

Im Rahmen der E3 2017 soll angeblich Bioware das neue Projekt, derzeit unter dem Codenamen Dylan geführt, der Weltöffentlichkeit vorstellen. Es soll die Antwort auf Spiele wie Destiny oder The Division sein, wie gemunkelt wird.

Bioware Edmonton, die Leute, die für die originale Mass Effect-Trilogie verantwortlich sind, sind bereits seit vier Jahren mit dieser neuen IP beschäftigt. Einmal mehr war es Liam Robertson, der bereits im gleichen Podcast über Knights of the Old Republic sprach, der für diese Gerüchte sorgt. Er sagte:

„Dylan ist, soweit ich weiß, ein SciFi-Spiel, dass Ähnlichkeiten mit Destiny und einige Elemente von The Division aufgenommen hat. Jemand beschrieb es als Semi-MMO.“s ist ein großes Project, wahrscheinlich das größte, dass Bioware je entwickelt hat. Es ist größer als Mass Effect Andromeda, sehr viel sogar. Es wird auch einen Coop-Modus haben.“

Wie immer gilt auch dieses Mal, dass ihr diese Meldung mit einer gehörigen Portion Skepsis genießen solltet.