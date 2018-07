Bioware – Veteran des Studios möchte eigene Projekte angehen

Bioware möchte Anthem nicht nur ein für das Studio neues Genre erkunden, sondern auch das Vertrauen der Fans zurückerobern. Allerdings muss das Studio dabei auf die Unterstützung eines Veterans verzichten.

James Ohlen hat nun via Twitter bestätigt, dass er nach satten 22 Jahren und der Arbeit an Spielen wie Anthem, Star Wars, Dragon Age und Dungeons and Dragons eine Auszeit nehmen möchte. Ohlen will aber nicht gänzlich der Industrie den Rücken kehren.

Nach seiner Auszeit möchte er sich kleineren und vor allem persönlicheren Projekten widmen. Sein nächstes Werk wird aber kein Videospiel, sondern ein Buch werden. Selbiges wird den Namen: „Odyssey of the Dragonlords“ tragen und in Zusammenarbeit mit Jesse Sky geschrieben; ebenfalls ein ehemaliger Bioware-Angestellter.

After 22 years I have retired from BioWare. I've loved my time with Anthem, Star Wars, Dragon Age and Dungeons and Dragons. But I need to take a break from the industry and work on something a little smaller and more personal.

— James Ohlen (@JamesOhlen) July 12, 2018