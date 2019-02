Bioware will die Sorge der Fans beruhigen

Anthem ist derzeit in aller Munde. Entweder wird es sehr geliebt für das Potential, das hinter dem Spiel steckt oder es geht in die komplett andere Richtung. Damit einhergehend ist die Sorge um Bioware, ob EA auch dieses Studio schließen wird.

Michael Gamble von Bioware will diese Sorgen nun zu Grabe tragen und Gamer weltweit beruhigen. Via Twitter hat Gamble einigen besorgten Fans auf ihre Fragen geantwortet. Er sagte unter anderem:

„Macht euch keine Sorgen um uns, wir haben jede Menge Arbeit vor uns und ihr seid nicht die einzigen, die Anthem mögen. Viele Leute spielen Anthem und wir haben erst kürzlich unsere Pläne angekündigt. Keine Sorge, wie bekommen sehr viel Support.“

Nun stellt sich die Frage, ob sie Support von den Fans oder auch von EA erhalten. Viele Gamer wünschen sich wohl, dass Bioware sich endlich von EA lossagt und entweder alleine weitermacht oder unter der Führung eines anderen Unternehmens.

Don’t worry about us. We got lots of work to do, but you aren’t the only one who likes anthem.

— Michael Gamble (@GambleMike) February 24, 2019