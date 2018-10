Bitcoins: Wo kann man damit eigentlich bezahlen?

Um wenige Internet-Trends wurde in den letzten Jahren so viel Hype gemacht wie um den Bitcoin. Erst als revolutionäres Zahlungsmittel hoch gelobt, dann als Blase verschrien – der Normalverbraucher wusste bald nicht mehr, welcher Stimme aus den Medien er Glauben schenken sollte.

Mittlerweile hat sich der Rummel ein wenig normalisiert und die extremen Gefühle gegenüber der virtuellen Währung sind abgeflaut: Sie ist zwar kein Allheilmittel für den Finanzmarkt von heute, aber ihr Untergang wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht sein. Für den Finanzlaien ist die Sache mit der Kryptowährung deshalb nicht unbedingt klarer. Sie ist also weder böse noch bedingungslos gut – doch was macht man überhaupt mit ihr? Außer Traden fallen wohl dem Durchschnittsbürger wenige Gelegenheiten ein, bei denen man den virtuellen Zaster richtig springen lassen kann. Dieser Artikel klärt auf.

An Traden führt kein Weg vorbei

Wer Bitcoins besitzen will, muss lernen mit ihnen zu handeln – er muss das Geschäft verstehen, das hinter dem Cybertrading steckt. Und dieses Geschäft unterliegt seinen ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die Stuttgarter Börse hat zwar mittlerweile eine App für Bitcoin-Trades entwickelt – doch größtenteils läuft das Geschäft mit den programmierten Talern noch ohne Banken ab. Um nicht schon beim Bitcoin-Einkauf auf die Nase zu fallen, sollte man sich deshalb gut informieren. Doch wohin damit, wenn erst einmal das Bitcoin-Portemonnaie voll ist?

Währung der Computerheads: Wikipedia, Online-Casinos und Co.

Unternehmen, die ausschließlich auf Grundlage des Internets existieren, gehören zu den ersten, die die Cyberwährung integriert haben. Schließlich sind Bitcoins für das Internet so etwas wie eine nationale Währung. Zu diesen Unternehmen gehören etwa Mozilla oder Wikipedia – sie sind bekannt dafür, zu Spenden aufzurufen, um ihre Dienste weiterhin anbieten zu können. Und diese Spenden können nun auch in Kryptowährungen entrichtet werden. Doch auch Online-Casinos hätten es ohne den virtuellen Raum schwer. Kein Wunder also, dass mittlerweile Casinos für das Spiel mit Kryptowährungen gegründet werden. So kann man in manchen sogar Bitcoins verdienen mit Spielen und sich diese Gewinne dann auszahlen lassen. Wer sich damit nicht anfreunden kann, bleibt eben im landbasierten Casino – aber für alle, die sich in der virtuellen Welt schön eingenistet haben, sind Bitcoin-Casinos ein willkommener Fortschritt.

Weit reisen mit Bitcoins

Doch auch Dinge für die reale Welt kann man mittlerweile mit Kryptowährungen erstehen. So akzeptieren verschiedene Fluglinien bereits Zahlungen per Cybergeld. Eine der ersten kommt dabei aus Japan – kaum verwunderlich, da das asiatische Land für seine Fortschrittlichkeit bekannt ist. Doch auch in Lettland ist man der Innovation nicht abgeneigt: Auch Kunden von AirBaltic können in Kryptowährungen ihre Tickets erstehen. Klar, dass da auch Reiseplattform Expedia mitzieht.

Einzelhandel und Kreditkarten: Die Zukunft des Bitcoins

Für den Einzelhandel im Internet gibt es bisher nur einige wenige Beispiele wie Rakuten, bei denen die Zahlung mit Cybergeld möglich ist. Dennoch ist das wohl erst der Anfang – je mehr die Kryptowährung an Popularität gewinnt, desto mehr Händler werden nachziehen. Auch Kreditkarten für Bitcoins sollen in der Zukunft zum Einsatz kommen. Bis dahin verfolgt man die weiteren Entwicklungen mit Spannung – und steigt gut durchdacht in den Trade mit ein.