Blacksad: Under the Skin – Ein tierischer Detektiv

Es war einer dieser Tage. So oder so ähnlich könnte das neue Spiel – Blacksad: Under the Skin – von Pendulo Studios und YS Interactive beginnen.

Es bringt euch in das New York der 1950er Jahre, allerdings in einer etwas anderen Welt. Ihr macht euch auf nach Bobby Yale zu suchen, einem angehenden Star im Boxing-Business. John Blacksad, so der Name des Helden, macht sich auf die Suche.

Dabei wird ihn schnell klar, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie es eventuell sein könnte. Blacksad: Under the Skin erscheint am 26. September 2019 und wird für Xbox One, PC, Nintendo Switch und PS4 erscheinen. Allerdings nur in englischer Sprachausgabe. Untertitel sind in Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Französisch und Italienisch verfügbar. Einen ersten Trailer zum Spiel findet ihr an gewohnter Stelle.