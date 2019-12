Blair Witch – Erscheint auch auf Disk

Pressemeldung – Heute freuen sich Bloober Team S.A und Koch Media, das Erscheinungsdatum ihres gefeierten Horrorspiels Blair Witch für Konsolen bekannt zu geben. Die physische Version des Spiels wird am 31. Januar 2020 für PlayStation4 und Xbox One veröffentlicht.

Blair Witch ist ein storybasierter, psychologischer Horrortitel, der den Spieler in der Egoperspektive in die im Kino etablierte Welt von Blair Witch eintauchen lässt.

Eine Geschichte des menschlichen Abstiegs in die Dunkelheit

Hinter Blair Witch stecken die kreativen Köpfe des von Kritikern gefeierten Layers of Fear. Spieler erleben am eigenen Leib, was die Angst mit dem Verstand anstellen kann. Dabei erleben sie eine brandneue Geschichte, die in der im Kino etablierten Welt von Blair Witch angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1996. Ein Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe Burkittsvilles, Maryland. Spieler übernehmen die Rolle Ellis‘, einem ehemaligen Polizeibeamten mit schwieriger Vergangenheit, und nehmen in dem Fall die Fährte auf. Was wie eine normale Ermittlung beginnt, wird schon bald zu einem fortwährenden Albtraum, in dem der Spieler sich seinen Ängsten stellen muss – und der Hexe von Blair, einer rätselhaften Macht, die den Wald heimsucht …

Finde einen Weg durch die verfluchten Wälder

Navigiere durch die verfluchten Wälder, in denen Zeit und Raum zu verschwimmen scheinen.

Ja, du kannst den Hund streicheln

​Du bist nicht alleine: Du hast deinen treuen Kumpel Bullet an deiner Seite. Du kannst ihn mit Leckerlies ermutigen oder ihn für sein Abschweifen disziplinieren – aber du musst wissen, wie du Bullet behandelst wird auch die Geschichte beeinflussen.

Dein klarer Verstand gegen Ihren Fluch

Stelle dich gegen den Schrecken der Hexe von Blair und kämpfe mit dem schwindenden Verstand eines Mannes, der von seiner Vergangenheit heimgesucht wird.

Wie wirst du dich deinen Ängsten stellen?

Während du tiefer in die Wälder vordringst, sind deine Reaktionen auf Gefahren und dein Handeln in bedrohlichen Situationen entscheidend.