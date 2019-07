Blair Witch – Unheimliches Gameplay

Als Microsoft auf der E3 2019 erstmals Material zu Blair Witch vorgestellt hat, dachten zunächst alle, dass es sich um einen neuen Alan Wake-Ableger handeln würde.

Die ersten Minuten Gameplay zu Blair Witch haben allerdings schnell klar gemacht, dass das Spiel seinem Namen sehr treu bleiben möchte und das Wort Horror sehr ernst nimmt.

Heute gibt es nun noch mehr Gameplay, das bereits in seiner Kürze zeigt, dass uns in Blair Witch viele unheimliche Momente erwarten werden. Blair Witch erscheint am 30. August 2019 für Xbox One und PC.