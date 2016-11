Blizzard – Neuer Shooter in Entwicklung?

Während ihrer 25-jährigen Geschichte hat Blizzard erst einmal einen First-Person Titel veröffentlicht – Overwatch. Unnötig zu sagen, dass Overwatch bei Millionen Gamern noch bis heute ein großer Erfolg ist. Jetzt scheint Blizzard an dieser Ansicht etwas Blut geleckt zu haben.

Einer neuen Job-Beschreibung nach zu urteilen ist Blizzard derzeit auf der Suche nach Verstärkung, um an einen neuen First-Person Titel zu werkeln. Dieser soll auf einer „robusten First-Person Engine“ basieren.

Gleich zwei Lead Software Engineers sollen an einem First-Person Titel werkeln, dessen Name noch komplett unbekannt ist. Allerdings sollte es noch sehr lange dauern, bis man erste Details dazu erfahren wird. Blizzard geht die Dinge meist sehr langsam an, nur um am Ende immer ein komplett in sich stimmiges Produkt auf den Markt zu bringen.

Quelle