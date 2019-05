Bloodlines 2 – Immer schön heimlich bleiben beim Blut trinken

Schon der erste Teil von Vampire: The Masquerade Bloodlines hat seiner Zeit mit einer guten Story und einer packenden Welt fesseln können.

Bloodlines 2 will da natürlich in keiner Weise zurückbleiben und möchte eine lebendige Welt erschaffen, in der ihr nicht das Gefühlt habt, dass NPCs nur dann „funktionieren“, sobald der Hauptcharakter in ihr „Leben“ tritt.

Brian Mitsoda und Cara Ellison sagten in einem Interview dazu: „Wir brachten es so, als könntet ihr die Welt wirklich beeinflussen. Eine Möglichkeit dafür ist, dass wir unsere Welt so gestalten, dass sie wirklich auf eure Taten reagiert und wie ihr als Vampir agiert. Je häufiger ihr die Masquerade brecht, desto mehr Konsequenzen werdet ihr erfahren. Je häufiger ihr also unterwegs seid, werden die Leute verstehen, dass sie mit einem Monster auf der Straße unterwegs sind und vor euch Angst haben. Das macht es natürlich schwerer sich an ihnen zu nähren.“

Wir freuen uns schon darauf, wenn Paradox erstmals echtes Gameplay zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 veröffentlichen wird. Das Spiel selbst soll erst im kommenden Jahr für Xbox One, PC und PS4 erscheinen.