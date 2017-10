Book of Ra oder European Roulette? Bekannte Casino-Spiele online testen

Das Internet hat alles verändert. Nichts ist mehr, wie es war. Auch die Gaming-Branche hat seit der Jahrtausendwende unzählige Veränderungen durchlebt, die sich ausnahmslos positiv auf die hohen Bedürfnisse der heutigen Gamer ausgewirkt haben. Informationskanäle lassen sich 24/7 im Internet aufrufen, junge Publisher und Entwickler stehen mehr denn je im Fokus – positive Bewertungen bei Steam oder Origin ersetzen so manchen mehrseitigen Testbericht aus dem Printmagazin.

Selbst Hausfrauen und weniger versierte Klientel entdeckten das Internet für sich, um sich durch ihre Farm zu klicken, identische Motive aneinanderzureihen oder ihr virtuelles Püppchen anzuziehen. Kein Wunder, dass auch die Casinobranche einen gehörigen Sprung nach vorn gemacht hat. Die beliebtesten Casino Spiele können im Handumdrehen online getestet werden – kostenlos, ohne Angst vor einem finanziellen Verlust.

Innovationen in der Glücksspielbranche

NetEnt wird 20. Für viele Spieler zählt das schwedische Entwickler-Team zum Nonplusultra der zeitgemäßen Szene. In den vergangenen Jahren haben die Software-Gurus über 500 individuelle Games ins Netz geblasen, neue Features integriert und Spieler begeistert, die nie zuvor einen Fuß in ein terrestrisches Casino setzten. Eben diesem Anspruch hat sich NetEnt verschrieben. CEO Per Eriksson fokussiert nunmehr auch den Markt für mobile Endgeräte. Interessierten ist es einfacher denn je möglich, einen Einblick in die komplexe und unerwartet progressive Industrie zu erhaschen.

Auch für Jens von Bahr erwies sich der Sprung ins Internet als äußerst lukrativ. Der Mitbegründer von Evolution Gaming kooperiert mit zahlreichen Online Casinos, behält die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse der Spieler im Blick und wusste zeitnah auf sie zu reagieren. Die Live Casinos aus der eigenen Produktion bitten täglich mehrere Millionen Casino-Fans an den Tisch – mit echten Dealern und Croupiers! Über eine Webcam werden interessierte Benutzer in eine echte Spielbank übertragen und von geschultem Personal durch die Coups und Kartenhände begleitet.

Spielbanken haben ausgedient

Erleben Online Casinos einen ungeahnten Höhenflug, sieht es für die Betreiber der regionalen Spielbanken düster aus. Das langsame Sterben der einst so populären Glücksspieltempel wurde bereits vor über 10 Jahren prognostiziert. Kein Wunder: Gamer, die Geld „verdienen“ möchten, stürzen sich auf die große Vielfalt der Online-Casino-Spiele, bauen auf Skill Games oder versuchen ihr Glück im Rahmen von Livewetten bei der Champions League. Mit nur wenige Klicks steht ihnen die gesamte Welt offen. Wer denkt da noch daran, seinen Buchmacher zu besuchen oder die Öffnungszeiten der Spielothek im Blick zu behalten?

Die Parallelen zum Boom der Casual Games sind offensichtlich. Sie richten sich an eine Klientel, die nichts davon hält, auf die neue Konsolengeneration zu wechseln oder alljährlich Hard- und Software von PC oder Notebook anzupassen. Statt viel Geld in das Game der Stunde zu stecken, verlassen sie sich auf Farmville, Forge of Empires oder Candy Crush Saga. Allein das Handy genügt, um von der schier gigantischen Anzahl an Spielen für zwischendurch zu profitieren.

Die bekanntesten Casino-Spiele im Internet

Spielautomaten, Roulette, Black Jack, Baccarat und Keno gehören zum guten Ton. Sie erlauben das Tüfteln an kreativen Strategien und belohnen, parallel zum gewissen Quäntchen Glück, mit einem unkomplizierten Millionengewinn. Gamer von heute kommen dank ausgestellter Lizenzen umso mehr auf ihre Kosten. Die Entwickler von Cryptologic etwa sicherten sich die Rechte an Call Of Duty und werkelten an einem kreativen Automatenspiel, das Modern Warfare auf die Walzen zaubert und Free Spins mit hohen Multiplikatoren offeriert.

Die bekanntesten Produktionen von Novomatic und Merkur sind weit über die Grenzen der Gambling-Branche hinaus bekannt. Book of Ra, Lord of the Ocean, Sizzling Hot, Joker’s Cap oder Double Triple Chance haben den Weg in die virtuellen Weiten gefunden und können jederzeit im kostenlosen Funmodus getestet werden. Anders als in der Spielbank gehen Gäste keine Verpflichtungen zum Echtgeld-Einsatz ein. Sie entscheiden selbst, wie hoch sie pokern und ob sie überhaupt eine Einzahlung vornehmen möchten.

Games mit lukrativer Gewinnaussicht

Mit einer prozentualen Ausschüttungsrate in Höhe von 96 Prozent sind Online Slots ihren Kollegen aus der Spielbank voraus. Noch schneller wächst das Guthabenkonto, wenn sich Anfänger auf den Ersteinzahlungsbonus verlassen, der ihnen umgehend einen 100-prozentigen Bonus, vielleicht sogar Freispiele, serviert. In Badeschlappen und Shorts ins Casino – das funktioniert am besten in den eigenen vier Wänden! Dennoch möchten wir klar und deutlich darauf hinweisen, dass das virtuelle Glücksspiel stets mit einem Risiko einhergeht. Auch bei den vorbildlichsten Gewinnchancen sind keine Garantien möglich.