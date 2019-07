Borderlands 3 – Crossplay ja, aber…

Am 13. September 2019 ist es endlich soweit: Borderlands 3 wird auf den Markt kommen und das für Xbox One, PC und PS4.

Plattformen, die bisher nur bedingt Crossplay zulassen, da es immer noch einige Probleme zwischen den Plattform-Betreibern gibt.

Aus diesem Grund wird Borderlands 3 zum Launch auch kein Crossplay unterstützen. Doch Randy Pitchford nutzte Twitter als Plattform, um auf dieses Thema genauer einzugehen. Dort schrieb er:

„Einige Leuten spekulieren derzeit darüber, ob wir morgen über Crossplay sprechen. Morgen wird toll, aber es geht nicht um Crossplay. Die guten Neuigkeiten sind aber: wir wollen für Borderlands 3 Crossplay mit unseren Partnern umsetzen, sobald es praktisch möglich ist.“

Die Borderlands 3-Überraschung, die „morgen“ angekündigt werden soll ist in einem wunderschönen Trailer verpackt worden und kündigt an, dass ihr Borderlands 3 ab sofort vorbestellen könnt.

Some folks may be speculating that this thing tomorrow may be about cross play. Tomorrow’s thing is awesome, but *not* about cross-play. But, Good News: We are committed to supporting cross-play for Borderlands 3 with our partners as soon as practicable after launch. #talklater https://t.co/XtUzrBpySP

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 15, 2019