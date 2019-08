Borderlands 3 – Der Goldstatus ist erreicht

Bis zum 13. September 2019 muss noch etwas Zeit vergehen. Da an diesem Tag allerdings Borderlands 3 erscheint, dürften Fans der Reihe bereits voller Ungeduld warten.

Worauf ihr allerdings nicht mehr warten müsst, ist die offizielle Bekanntgabe, dass der Looter-Shooter endlich fertig ist.

Via Twitter hat Gearbox kürzlich verkündet, dass Borderlands 3 offiziell den Goldstatus erreicht hat. Was bedeutet das? Die Entwicklung ist abgeschlossen und die der Titel befindet sich auf dem Weg ins Presswerk, wo er dann auf eine Disk gepresst wird.

Borderlands 3 erscheint für Xbox One, PC und PS4.

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A

— Gearbox Official (@GearboxOfficial) July 31, 2019