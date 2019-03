Borderlands 3 – Gearbox veröffentlicht ersten Trailer

Eigentlich ist keine Überraschung, dass Entwickler Gearbox jetzt offiziell Borderlands 3 angekündigt hat – im Rahmen der PAX East.

Mit Borderlands 3 dürft ihr neue Vault Hunter erwarten, aber auch die Rückkehr bekannter Charaktere wie Lilith, Brick, Claptrap, Mad Moxxi oder Tiny Tina. Was ihr aber auch erwarten könnt, sind noch abgedrehtere Waffendesigns und noch mehr Chaos.

Aber auch neue Schurken sind natürlich mit von der Partie. Mehr zu Borderlands 3 wird es am 03. April 2019 geben. Zusätzlich dürfen sich Fans über eine Game of the Year Edition freuen, die auch Borderlands 1 Remastered enthalten wird, als auch ein kostenloses 4K Pack für Xbox One X und PS4 Pro für die Handsome Jack Edition Edition.

Den Ankündigungs-Trailer zu Borderlands 3 findet ihr an gewohnter Stelle: