Borderlands 3 – Schaut den Streamern direkt in den Loot

Schon gestern wurde erstes „Gameplay“ zu Borderlands 3 gesichtet und damit auch welche Rolle Claptrap im dritten Teil der Reihe spielen wird.

Jetzt wurde ein offizielles Video mit weiteren Details zu Borderlands 3 veröffentlicht. So wird es zwischen Borderlands 3 und Twitch durch EchoCast eine Art direkte Interaktion geben. Ihr könnt damit beispielsweise direkt erfahren welche Waffen der Streamer nutzt und was in seinem Inventar zu finden ist. Aber auch ihre Fähigkeiten und den Skill-Tree könnt ihr mit EchoCast unter die Lupe nehmen.

Mehr Gameplay bzw. endlich erstes handfestes Gameplay wird heute für Borderlands 3 erscheinen. Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019.