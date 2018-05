Borderlands Game of the Year Edition – Erscheint für Xbox One und PS4?

Es scheint so, dass wir in diesem Jahr ohne Borderlands 3 die E3 genießen müssen, doch eventuell schafft es doch etwas Borderlands auf die Xbox One und PS4.

Grund für diese Annahme ist nun das koreanische Pedant zur USK. Dort wurde die Borderlands: Game of the Year Edition auf ihre Alterstauglichkeit geprüft und für die Xbox One und PS4 gelistet.

Sollte das ein kleines Schmankerl sein, um die Wartezeit auf Borderlands 3 zu verkürzen? Es kann davon ausgegangen werden, dass, wenn die Game of the Year Edition erscheinen wird, sie mit allen bisher veröffentlichten DLCs auf den Markt kommen wird. 2K Games hat sich bisher noch nicht zur Borderlands: Game of the Year Edition geäußert.