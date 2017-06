Call of Cthulhu – Ein Trailer von der E3 2017

Die Cyanide Studios und Focus Home Interactive haben auf der diesjährigen E3 natürlich auch einen neuen Trailer zu Call of Cthulhu veröffentlicht.

In der Rolle des Privatermittlers Edward Pierce müsst ihr eine Verschwörung rund um einen mysteriösen Kult aufklären. Erschwerend hinzu kommt, dass Pierce langsam den Verstand zu verlieren scheint.

Verschwindende Leichen, merkwürdige Einheimische und andere Schrecken nagen am Verstand des Ermittlers. Call of Cthulhuerscheint für Xbox One, PC und PS4. Einen Termin zu Call of Cthulhu gibt es bislang noch nicht.