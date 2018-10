Call of Duty Black Ops 4 – Mit 50 GB Day One Patch

In der heutigen Zeit sind die sogenannten Day One Patches keine Seltenheit mehr. Spiele, die zum Tag des Releases noch ein Update bekommen, gehören sozusagen zum guten Ton. Call of Duty: Black Ops 4 scheint es aber mit der Größe etwas zu übertreiben.

Wenn Call of Duty: Black Ops 4 am 12. Oktober auf den Markt kommt, erwartet euch ein satten Day One Patch. Der Patch wird mit 50 Gigabyte einiges von eurem Speicherplatz beanspruchen und damit ist es nicht genug.

Activision empfiehlt, dass ihr euch mindestens 112 Gigabyte an Speicherplatz (gesamt) für Call of Duty: Black Ops 4 freihalten solltet.