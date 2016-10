Call of Duty Infinite Warfare – Das sind die Combat Rigs

Activision hatte die Wahl mit dem neuen Call of Duty zu ihren Wurzeln zurückzukehren, oder aber die angeschlagene Richtung weiterzugehen, um ein völlig neues Szenario zu schaffen. Sie haben sich bekanntermaßen für letztere Variante entschieden.

Das hat viele Auswirkungen auf Call of Duty Infinte Warfare. Das Zukunftssetting wird sich stark auf die Spielweise niederschlagen. Nicht zuletzt durch die Combat Rigs, Exoskelette, die das Kampfverhalten eines jeden Soldaten stark beeinflussen.

In Call of Duty Infinite Warfare gibt es Franchise-typisch wieder verschiedene Klassen. Jeder Soldat hat dabei einen anderen Combat Rig, der ganz genau auf seinen Spielstil zugeschnitten ist. Neben dem Allrounder, gibt es Klassen die sich direkt auf den Nahkampf, auf Sniping oder auf Verteidigung spezialisiert haben.

Ein brandneuer Trailer von Activision zeigt nun welche Arten von Rigs es in Call of Duty Infinite Warfare gibt. Call of Duty Infinite Warfare erscheint am 04. November 2016.