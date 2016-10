Call of Duty: Infinite Warfare – Ein etwas anderer Launch-Trailer

Pressemeldung – Wenn die Welt am Abgrund steht, dann gibt es nur eine Lösung – „Ab ins Weltll!“. Der neueste Live Action Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare, unter der Regie von Peter Berg, verfolgt eine Gamer-Crew, inkl. Schwimm-Superstar Michael Phelps und den bekannten Hollywoodschauspieler Danny McBride, auf ihrer Flucht vor dem Frust auf der Erde.

Im Weltall angekommen erleben die Stars wilde Luftgefechte, packende Duelle in der Schwerelosigkeit und klassische Kämpfe am Boden quer durch das Sonnensystem im neuesten, epischen Teil der Call of Duty-Serie.

Vorbesteller erhalten zusätzlich am Launchtag die Terminal-Multiplayer-Bonus-Map und das „Zombies in Spaceland“-Packt. Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist in ausgewählten Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare enthalten.

Call of Duty: Infinite Warfare wird am 4. November auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Call of Duty: Infinite Warfare hat die USK-Kennzeichnung „ab 18 Jahren“ (Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG.) erhalten.